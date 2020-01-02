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Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Глава Башкирии Радий Хабиров впервые поделился личным

ПОЛИТИКА
Фото: соцсети

Глава Башкирии Радий Хабиров впервые поделился личным Фото: соцсети

УФА, 2 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Впервые глава Башкирии Радий Хабиров поделился со своими подписчиками личным. Руководитель региона ночью опубликовал трогательную фотографию с младшим сыном.

«Затылок этого парня, которого зовут Фарит. Так получилось, у моего отца, Фарита Барыевича, сегодня день рождения. Было бы 90 лет... Этот замечательный и сильный человек живет теперь в этом малыше», — написал Радий Хабиров.

Стоит отметить, что глава республики неоднократно появлялся на публике в сопровождении супруги Каринэ Хабировой и младшего сына Фарита. В частности, мальчика могли видеть болельщики хоккейного клуба «Салават Юлаев» на «Уфа-Арене».

Теги: Радий Хабиров
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