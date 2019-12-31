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31 декабря Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Владимир Путин поздравил Радия Хабирова с наступающим Новым годом

ПОЛИТИКА

УФА, 31 дек 2019. /ИА «Башинформ»/.

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил в адрес Главы Башкортостана Радия Хабирова поздравление с наступающим Новым годом. В нём говорится:

«Уважаемый Радий Фаритович! Поздравляю Вас с Новым годом.

Эти праздники мы ждём с особыми чувствами, ведь они наполнены теплом домашнего очага и добрыми семейными традициями. И всегда дарят нам надежду на радостные вести и перемены к лучшему.

От души желаю, чтобы наступающий 2020 год стал для Вас успешным, принёс удачу в делах и начинаниях».

С наступающим Новым годом главу республики поздравили также Председатель Правительства России Дмитрий Медведев и Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, сообщили в пресс-службе главы региона.

Теги: новый горд, поздравления, Путин
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