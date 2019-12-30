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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Глава Башкирии поздравил с Новым годом воспитанников детского приюта в селе Акъяр

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 дек 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Глава Башкортостана Радий Хабиров сегодня подарил воспитанникам социального приюта для детей и подростков в селе Акъяр Хайбуллинского района новогодние подарки, поздравил их с наступающим праздником и поводил с ними хоровод вокруг елки.

На сегодняшний день здесь проживают 14 детей из Хайбуллинского, Зианчуринского и Баймакского районов. Отделение занимается предоставлением временного приюта, социальной реабилитацией и дальнейшим жизнеустройством детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Заведующая приютом Диля Узбекова рассказала главе региона, что в штате 19 сотрудников, среди них 7 педагогов, 1 специалист по социальной работе, 4 младших воспитателя, медсестра.

По словам директора юго-восточного центра «Семья» Ларисы Таёкиной, приют был открыт в 1997 году и за 22 года социальную реабилитацию здесь получили более 900 детей.

«80 процентов из этих детей вернулись в кровные семьи. Наша служба работает с трудными семьями, помогает решать вопросы трудоустройства, лечить родителей, которые подвержены пагубным привычкам от социальных болезней и таким образом решает вопросы комплексно. После шести месяцев нахождения в приюте ребенок возвращается в кровную семью. В этом году через этот приют прошли 46 детей, из них 33 ребенка вернулись в свои семьи», — сообщила Лариса Таёкина.

Такая положительная динамика уменьшения количества детей в приют привела к тому, что с 2020 года количество койко-мест в приюте будет сокращено с 25 до 10. На базе социального учреждения будет создана коррекционно-развивающая группа для детей из многодетных и малообеспеченных семей.

«Не у всех есть возможность водить своих детей к платному логопеду или психологу. Дети здесь будут проходить реабилитационную — коррекционную специализацию в течение трех месяцев», — отметила Таёкина.

Приют в декабре проводит благотворительную акцию добра, подарков и сюрпризов «Праздник к нам приходит» Каждый желающий может передать новогодние подарки для детей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. В акции участвуют общественные организации, крупные предприятия, предприниматели, жители района.

Теги: Радий Хабиров, детский приют
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