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Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Россиян будут информировать о положенных им льготах

ПОЛИТИКА

УФА, 29 дек 2019. /ИА «Башинформ»/.

Россиян будут информировать о положенных им льготах. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

Согласно тексту документа, гражданин сам сможет выбрать подходящий ему вариант получения информации: через портал госуслуг, единый колл-центр или посетив учреждение.

Благодаря новому закону даже жители самых труднодоступных районов смогут получить полную и оперативную информацию о мерах господдержки в разных жизненных ситуациях: при рождении ребенка, инвалидности, наступлении предпенсионного или пенсионного возраста. Теперь не придется далеко ехать, а затем ходить по кабинетам, чтобы это выяснить.

Закон будет способствовать и эффективности бюджетного планирования, сообщает «Российская газета».

Подробнее о том, какие меры господдержки положены семьям с детьми в Башкирии, читайте здесь.

Теги: закон, льготы
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