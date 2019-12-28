Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.03 ↑

EUR 69.03 ↓

28 декабря Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров поручил построить в Туймазах еще один спорткомплекс

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков, ИА «Башинформ»

Радий Хабиров поручил построить в Туймазах еще один спорткомплекс Фото: Олег Яровиков, ИА «Башинформ»

УФА, 28 дек 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Глава Башкирии Радий Хабиров побывал с рабочей поездкой в Туймазах. Своими впечатлениями он поделился с журналистами.

«Посмотрели спортивный комплекс, который меня очень впечатлил. Когда я вижу, что глава и население горят работой, мы всегда делаем шаг навстречу. Поэтому итогом сегодняшней рабочей поездки станет мое поручение по строительству еще одного спортивного объекта. В имеющемся спорткомплексе сегодня уже занимаются 1500 ребят, мест уже не хватает. Туймазинский район и город активно развиваются. Хорошо работают и крупные предприятия, и малый бизнес», — отметил Радий Хабиров.

В Туймазинском районе активно решают проблемы с водоснабжением. На качество питьевой воды жители села Старые Туймазы и ряда других населенных пунктов пожаловались Радию Хабирову во время его прошлогодней рабочей поездки.

Глава Башкортостана в интервью журналистам рассказал, что по информации главы муниципалитета все работы в этом направлении сейчас ведутся активно, в деревне Старые Туймазы проложено уже 11 км новых водопроводных сетей, в деревне Гафурово 6,5 км.

«Совместно с «Башнефтью» мы создали совместную рабочую группу по решению проблем с водоснабжением и сегодня договорились, что в феврале здесь проведем ее выездное заседание. Я надеюсь, что в следующем году поеду в эту деревню, и там уже будет подведена вода. Хочу отметить, что там живут предприимчивые люди, которые активно занимаются тепличным хозяйством», — сказал Радий Хабиров.

Глава региона рассказал и о своих впечатлениях от осмотра новой детской поликлиники﻿, отметив, что она получилась современная и красивая.

Теги: спортивные объекты, инфраструктура, строительство, развитие территорий
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Экстрасенсы и эзотерики высказали версии, где находится пропавшая семья Мазовых из Уфы
Больше двух месяцев от Артема Мазова и его двух сыновей - шестилетнего Славы и восьмилетнего Ильи - нет никаких новостей. Отец с двумя мальчиками пропал
В Уфе пройдет полуфинал профессионального конкурса «Мастера гостеприимства»
Полуфиналы всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» пройдут с февраля
На Башкирию надвигается ледяной дождь
Вместе с сильным ветром в Башкирию придет ледяной дождь. В республиканском МЧС со ссылкой на синоптиков Башгидрометцентра сообщили, что 27 декабря ожидае
Куда поехать на зимних каникулах в Башкирии: подробный путеводитель
Жители Башкирии будут отдыхать с 1 по 8 января. Чтобы провести это время полезно и весело, предлагаем вам подборку мест, где вам будет интересно. [card
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть