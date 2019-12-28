Фото: Олег Яровиков, ИА «Башинформ» Радий Хабиров поручил построить в Туймазах еще один спорткомплекс Фото: Олег Яровиков, ИА «Башинформ»

УФА, 28 дек 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Глава Башкирии Радий Хабиров побывал с рабочей поездкой в Туймазах. Своими впечатлениями он поделился с журналистами.

«Посмотрели спортивный комплекс, который меня очень впечатлил. Когда я вижу, что глава и население горят работой, мы всегда делаем шаг навстречу. Поэтому итогом сегодняшней рабочей поездки станет мое поручение по строительству еще одного спортивного объекта. В имеющемся спорткомплексе сегодня уже занимаются 1500 ребят, мест уже не хватает. Туймазинский район и город активно развиваются. Хорошо работают и крупные предприятия, и малый бизнес», — отметил Радий Хабиров.

В Туймазинском районе активно решают проблемы с водоснабжением. На качество питьевой воды жители села Старые Туймазы и ряда других населенных пунктов пожаловались Радию Хабирову во время его прошлогодней рабочей поездки.

Глава Башкортостана в интервью журналистам рассказал, что по информации главы муниципалитета все работы в этом направлении сейчас ведутся активно, в деревне Старые Туймазы проложено уже 11 км новых водопроводных сетей, в деревне Гафурово 6,5 км.

«Совместно с «Башнефтью» мы создали совместную рабочую группу по решению проблем с водоснабжением и сегодня договорились, что в феврале здесь проведем ее выездное заседание. Я надеюсь, что в следующем году поеду в эту деревню, и там уже будет подведена вода. Хочу отметить, что там живут предприимчивые люди, которые активно занимаются тепличным хозяйством», — сказал Радий Хабиров.

Глава региона рассказал и о своих впечатлениях от осмотра новой детской поликлиники﻿, отметив, что она получилась современная и красивая.