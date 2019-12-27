Радий Хабиров: В этом году нам удалось сохранить более 2,5 тысяч человеческих жизней

Фото: Олег Яровиков















Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 дек 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

В Башкортостане в этом году на 2,5 тысячи человек умерло меньше, чем в предыдущий год. На эту положительную динамику сыграли два фактора — снижение смертности от болезней системы кровообращения и онкологии, это точно. Об этом сегодня на выездном «Здравчасе», который прошел в Республиканском клинической больнице рассказал глава Башкортостана Радий Хабиров.

«Для нас была болезненная история, связанная с тем, что мы тяжело выруливаем с показателями младенческой смертности. Но я надеюсь, эту задачу мы всё-таки решим. Тем более что и президент страны нам на эту тему замечания делал. Но в целом мы начали умирать меньше. Это важно. Это является плодом нашей с вами совместной работы. Поэтому следующий год мы будем работать так же интенсивно», — отметил глава региона.

Радий Хабиров сказал, что в республике будут продолжать уделять большое внимание развитию отрасли.

«Я уж не буду говорить о том, что мы с вами (хоть пока и не решили вопрос с федеральным финансированием) тянем груз по строительству нового корпуса онкодиспансера, и уже начали строительство хирургического корпуса кардиоцентра. Сегодня мы заложили еще одну поликлинику. У нас есть еще в мыслях Республиканский центр детской онкологии и гематологии, по которому мы ведём переговоры с Министерством здравоохранения России, и оно нас здесь поддерживает. У нас в планах ещё и большая поликлиника в Затоне», — сказал Радий Хабиров.

«В целом в наши медицинские учреждения пришло почти на 400 врачей и среднего медицинского персонала больше. Уверяю вас, не во всех субъектах Российской Федерации такая ситуация. Где-то балансируют, чуть в минус не уходят. Потому что идёт очень конкурентная борьба за врачей. У них появляется выбор: где-то дают миллион, а где-то к этому миллиону дают ещё земельный участок или место в детском саду и т.д. Это нормальная рабочая практика. И я опять же обращаюсь к муниципалитетам. Здесь очень важна роль главы, его личная заинтересованность в том, чтобы врачи приходили, задерживались, оставались и работали долго. Вновь подтверждаю, что те программы, которые мы начали, инициировали, будут продолжаться. В бюджете мы заложили средства на гранты для врачебного сообщества. Точно так же мы будем бороться за то, чтобы врачи у нас были. Эту задачу мы тоже будем вместе с вами решать», — отметил глава региона.

«Если проанализировать в целом, прошедший год был хорошим, рабочим. Разрешите в вашем лице поблагодарить профессиональные коллективы медиков – врачей, фельдшеров, средний медицинский персонал, медсестёр, санитаров, которые очень многое делают для того, чтобы мы жили дольше и оставались здоровыми.Поздравляю вас и с наступающим Новым годом! Желаю хорошо провести предстоящие праздники. Как вы знаете, я принял ряд нестандартных решений по ограничению продажи алкоголя. И вновь обращаю внимание: наши действия по борьбе с суррогатным алкоголем очень эффективны. У нас умерло на 115 человек меньше, чем в прошлом году. Если в целом в Российской Федерации смертность от отравления алкоголем выросла на 11 процентов, то у нас на 70 процентов падение. Это ровно то, что мы вместе с вами делаем. С наступающими праздниками», — сказал в заключение Радий Хабиров.

Глава региона напомнил, что в этом году удалось остановить негативную тенденцию нехватки специалистов на местах.Радий Хабиров поблагодарил медиков за их работу в Сибае, когда они оказали большую помощь жителям города в непростой ситуации, а также их практическую деятельность во время выездов медицинских автопоездов.