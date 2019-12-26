Фото: glavarb.ru Радий Хабиров принял участие в работе Госсовета: обсуждалось развитие сельского хозяйства Фото: glavarb.ru

УФА, 26 дек 2019. /ИА «Башинформ»/.

Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в заседании Государственного совета Российской Федерации, посвящённом аграрной политике. На повестке дня – вопросы эффективного сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий.

Президент России Владимир Путин отметил, что в последнее время средние темпы роста в сельском хозяйстве выше, чем в целом по экономике России. За 11 месяцев производство сельхозпродуктов выросло на 4,1%. Постепенно повышается вклад в общий результат не только крупных холдингов и структур, но и фермерских хозяйств. Если в 2010 году их объём составлял 7,2 %, то в этом году ожидается на уровне 12,9 %.

– При этом глубоко убеждён, что отрасль не сможет в дальнейшем так же успешно развиваться, выходить на новые уровни, привлекать молодые и квалифицированные кадры, если мы не решим принципиальный вопрос. А это какой? Качество жизни на селе, – сказал Владимир Путин. – Наши сельские территории по-прежнему отстают по социальной обустроенности, бытовому комфорту, развитости инфраструктуры. Этот разрыв особенно заметен на фоне впечатляющих успехов отечественного АПК.Участники заседания рассмотрели роль регионов в реализации Стратегии устойчивого развития сельских территорий в 2015–2019 годы, а также этапы реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Особое внимание члены Госсовета уделили итогам развития агропромышленного комплекса и задачам, стоящим перед отраслью. Также участники обсудили поддержку малого бизнеса, подготовку кадров для села и обеспечение сельских поселений объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

Башкирия по итогам 2018 года занимает седьмое место в России и второе место в ПФО по объёму валовой продукции сельского хозяйства. Традиционными отраслями для республики являются коневодство и пчеловодство. Регион лидирует по производству товарного мёда и кумыса. Также Башкортостан занимает первое место по производству говядины, второе место – по производству молока, поголовью КРС, третье место – по производству овощей защищённого грунта.

По предварительным данным, в 2019 году в республике собрали 3,25 млн тонн зерна, что на 6% выше прошлогоднего уровня. Урожайность составила 19,7 ц/га. За 11 месяцев хозяйства всех категорий произвели 342 тысячи тонн мяса скота и птицы, 1,5 млн тонн молока.

Объём инвестиций в основной капитал в АПК республики за девять месяцев составил 4,6 млрд рублей. В активной стадии реализации находятся 40 приоритетных инвестпроектов на сумму 86,5 млрд рублей. Они позволят создать свыше 6 тысяч новых рабочих мест.