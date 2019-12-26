Фото: Правительство РБ Еще 50 жительниц Башкирии получили медали «Материнская слава» Фото: Правительство РБ

УФА, 26 дек 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии еще 50 многодетных женщин получили медали «Материнская слава». К награде полагается денежная премия (8,7 тыс. руб. с вычетом налога). Награда учреждена в 1998 году, за это время ею удостоены более 8 тысяч матерей. В текущем году медалями награждены 300 женщин. Всего республике насчитывается более 46 тысяч многодетных мам.

Медали вручила заместитель премьер-министра правительства Башкирии Ленара Иванова. «Без многодетных семей динамичное развитие республики просто невозможно. На уровне Правительства Башкортостана регулярно обсуждаются меры поддержки семей, особенно многодетных, мы готовы к диалогу с вами на всех площадках», — сказала вице-премьер.