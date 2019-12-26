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В Башкирии за первые дни акции «Стоп суррогат» поступило более 800 обращений

ПОЛИТИКА
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии за первые дни акции «Стоп суррогат» поступило более 800 обращений Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 26 дек 2019. /ИА «Башинформ»/.

За первые дни акции «Стоп суррогат» на горячую линию Госкомторговли республики поступило 275 звонков с обращениями жителей о местах распространения нелегального алкоголя и 574 сигнала поступило на портал «Безопасная среда». В общей сложности поступило 849 обращений. Председатель госкомитета по торговле Алексей Гусев отметил, что помимо попыток продажи контрафактного алкоголя, возможны нарушения законодательства со стороны легальных продавцов. Так, в праздничные дни ограничивается время продажи алкоголя, а также с 1 января повышается минимальная розничная цена на водку, коньяк и другие крепкие спиртные напитки. На соблюдение данных правил активисты также будут обращать внимание во время рейдов.

«Это не должна быть разовая акция. Мы будем продолжать эту работу и сделаем ее системной», — сказал руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров.
Напомним, согласно условиям акции, гражданам, сообщившим о подпольном производстве и продаже суррогата, будет выплачиваться денежное вознаграждение. За информацию о производителях суррогатного алкоголя — 50 тысяч рублей, о продавце — 2000 рублей. Сообщить информацию о производителях и продавцах суррогата можно на электронную почту партпроекта «Единой России» «Народный контроль» stopsurogat@mail.ru, в Госкомторговли РБ на портале «Безопасная среда» (круглосуточно) и по телефону: +7 (347) 218-09-87 (с 9.00 до 19.00 по будням).

Теги: незаконная продажа алкоголя, контрафактный алкоголь, Единая Россия
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