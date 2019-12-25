Тематические часы главы Башкортостана признаны лучшей региональной практикой в России
Тематические часы главы Башкортостана признаны лучшей региональной практикой в России Фото: пресс - служба главы Башкортостана
УФА, 25 дек 2019. /ИА «Башинформ»/.
Тематические (отраслевые) часы главы Башкортостана признаны лучшей региональной практикой и удостоены федеральной премии в номинации «Регион будущего» (лучшая практика в управлении регионом). На торжественной церемонии награждения в Москве премию Радию Хабирову вручил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Вместе с Башкортостаном в число номинантов вошли Ленинградская и Тюменская области, но республика уверенно одержала победу.
«Сам этот конкурс расставляет несколько очень важных акцентов. Первый и главный из них заключается в том, что нет нерешаемых ситуаций и ничего не предопределено заранее. Все проекты, которые мы видим, говорят о том, что всегда самое главное — это интеллект, неравнодушие, команда и управленческие способности её лидера. Всегда можно найти дополнительные возможности и ресурсы для того, чтобы сделать жизнь людей лучше, чтобы сделать ещё один шаг в развитии региона», — отметил Сергей КириенкоПо его словам, конкурс позволит сформировать своего рода библиотеку практик, которые регионы смогут использовать для решения конкретных социально-экономических задач своих территорий.
«Мы, главы субъектов, действительно сами по себе что-то пытаемся придумать. При этом мы живём в конкурентной среде. Потому что я точно знаю, что мы подглядываем за Татарстаном, а он — за нами. Мы учимся у Московской области, Москвы, Челябинска, других регионов, — отметил глава Башкортостана. — Эта тактика уже имеет место. Но сейчас есть возможность систематизировать эту работу. Не надо учиться за бугром — у нас очень много талантливых людей, которые дают нам рецепты, как управлять регионом, чтобы жизнь людей была лучше».Больше года Радий Хабиров проводит в правительстве Башкортостана такие тематические совещания, как «Инвестиционный час», «Час туризма», «Строительный и транспортный час», «Час городской среды», «Час здравоохранения», «Час образования», а также «Час главы». Они позволяют сконцентрировать внимание на наиболее острых вопросах той или иной отрасли и комплексно подойти к их решению с привлечением всех заинтересованных сторон. При этом повестка дня зачастую включает в себя те темы, которые жители республики поднимают в своих обращениях.
В частности, благодаря решениям, принятым на «Стройчасах», удалось исключить из числа проблемных 11 домов и восстановить нарушенные права свыше тысячи обманутых дольщиков.
На 39 «Инвестчасах» участники рассмотрели 153 инвестиционных проекта с суммарным объёмом инвестиций порядка 360 млрд рублей, предполагающих создание более 23,5 тысячи рабочих мест.
Решения, принятые на «Здравчасах», позволили повысить доступность медицинской помощи, укрепить материально-техническую базу учреждений здравоохранения, добиться позитивной динамики по привлечению молодых специалистов и ликвидации кадрового дефицита.
Справка
Премия «Лучшие региональные практики», учреждённая Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ), вручается впервые и включает в себя 10 номинаций. Её цель — отметить наиболее успешные, тиражируемые, оказывающие положительный социальный эффект практики регионов России.