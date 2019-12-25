Фото: пресс - служба главы Башкортостана Тематические часы главы Башкортостана признаны лучшей региональной практикой в России Фото: пресс - служба главы Башкортостана

УФА, 25 дек 2019. /ИА «Башинформ»/.

Тематические (отраслевые) часы главы Башкортостана признаны лучшей региональной практикой и удостоены федеральной премии в номинации «Регион будущего» (лучшая практика в управлении регионом). На торжественной церемонии награждения в Москве премию Радию Хабирову вручил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Вместе с Башкортостаном в число номинантов вошли Ленинградская и Тюменская области, но республика уверенно одержала победу.

«Сам этот конкурс расставляет несколько очень важных акцентов. Первый и главный из них заключается в том, что нет нерешаемых ситуаций и ничего не предопределено заранее. Все проекты, которые мы видим, говорят о том, что всегда самое главное — это интеллект, неравнодушие, команда и управленческие способности её лидера. Всегда можно найти дополнительные возможности и ресурсы для того, чтобы сделать жизнь людей лучше, чтобы сделать ещё один шаг в развитии региона», — отметил Сергей Кириенко

«Мы, главы субъектов, действительно сами по себе что-то пытаемся придумать. При этом мы живём в конкурентной среде. Потому что я точно знаю, что мы подглядываем за Татарстаном, а он — за нами. Мы учимся у Московской области, Москвы, Челябинска, других регионов, — отметил глава Башкортостана. — Эта тактика уже имеет место. Но сейчас есть возможность систематизировать эту работу. Не надо учиться за бугром — у нас очень много талантливых людей, которые дают нам рецепты, как управлять регионом, чтобы жизнь людей была лучше».

По его словам, конкурс позволит сформировать своего рода библиотеку практик, которые регионы смогут использовать для решения конкретных социально-экономических задач своих территорий.Больше года Радий Хабиров проводит в правительстве Башкортостана такие тематические совещания, как «Инвестиционный час», «Час туризма», «Строительный и транспортный час», «Час городской среды», «Час здравоохранения», «Час образования», а также «Час главы». Они позволяют сконцентрировать внимание на наиболее острых вопросах той или иной отрасли и комплексно подойти к их решению с привлечением всех заинтересованных сторон. При этом повестка дня зачастую включает в себя те темы, которые жители республики поднимают в своих обращениях.

В частности, благодаря решениям, принятым на «Стройчасах», удалось исключить из числа проблемных 11 домов и восстановить нарушенные права свыше тысячи обманутых дольщиков.

На 39 «Инвестчасах» участники рассмотрели 153 инвестиционных проекта с суммарным объёмом инвестиций порядка 360 млрд рублей, предполагающих создание более 23,5 тысячи рабочих мест.

Решения, принятые на «Здравчасах», позволили повысить доступность медицинской помощи, укрепить материально-техническую базу учреждений здравоохранения, добиться позитивной динамики по привлечению молодых специалистов и ликвидации кадрового дефицита.

Справка

Премия «Лучшие региональные практики», учреждённая Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ), вручается впервые и включает в себя 10 номинаций. Её цель — отметить наиболее успешные, тиражируемые, оказывающие положительный социальный эффект практики регионов России.