Радий Хабиров поздравил спасателей с профессиональным праздником

Фото: Олег Яровиков









Фото: Олег Яровиков

УФА, 23 дек 2019. /ИА «Башинформ»/.

В уфимском Конгресс-холле «Торатау» прошло торжественное собрание в честь Дня спасателя. В мероприятии принял участие глава Башкирии Радий Хабиров. Он поздравил сотрудников МЧС и провел церемонию вручения государственных наград.

«Поздравляю все спасателей и пожарных, которые проявляют отвагу, напряженно трудятся, защищая их от чрезвычайных ситуаций. Ваша служба объединяет мужественных людей, способных выполнять сложную работу, требующую смелости и решительности. Жители наших городов и сел знают точно, что, если нужно, вы обязательно придете на помощь в любое время дня и ночи, отведете от них любую опасность.

Так было всегда. Считается, что первой спасательной операцией в истории российского МЧС, которая, кстати, вошла в книгу рекордов Гиннесса, стала ликвидация осенью 1991 года крупной чрезвычайной ситуации на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе.

С тех пор прошло без малого 30 лет. В вашу службу пришли новые специалисты. Вы начали готовить для нее профессиональные кадры. Многое изменилось в техническом оснащении. Но неизменным осталось главное – мужество, решимость и готовность всегда прийти на помощь.

К сожалению, работы у вас хватает. Только с начала года вы совершили более 2 тысяч выездов на поисково-спасательные работы, более 11 тысяч – на пожары. Буквально вчера на территории опытного завода «Нефтехим» в Уфе произошел крупный пожар на площади 2 тысячи квадратных метров. Благодаря усилиям Уфимского пожарно-спасательного гарнизона удалось оперативно ликвидировать очаги возгорания, а главное – не допустить гибели и травмирования людей.

Хочу поблагодарить наших коллег из Главного управления МЧС России по республике, Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, которые тесно взаимодействуют с другими министерствами и ведомствами, администрациями районов и городов. Доходят до каждого дома, делают всё, чтобы предотвратить любую угрозу жизни людей.

Со своей стороны, республика активно помогает вашей службе. Строятся новые, хорошо оснащённые пожарные депо. Приобретается специальная техника, современное оборудование. И в дальнейшем мы будем так же оказывать поддержку в укреплении пожарно-спасательной инфраструктуры», — сказал руководитель республики, выступая перед сотрудниками чрезвычайных служб.