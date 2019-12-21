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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии многодетные семьи получают подарки от главы республики

ПОЛИТИКА
Фото: Минтруда РБ

В Башкирии многодетные семьи получают подарки от главы республики Фото: Минтруда РБ

УФА, 21 дек 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии многодетные семьи – с пятью и более детьми, второй год получают специальные подарки от главы республики. По данным Минтруда и соцзащиты, таких семей в регионе почти 16 тысяч. Для все них закуплено соответствующее количество игрушек — символов нового года на сумму 5,3 млн руб.. Например, в Туймазинском районе игрушки получили 57 семей, в Белебеевском районе — 77. Большинство многодетных мам имеют медаль «Материнская слава», отметили в ведомстве.

Теги: подарки, игрушки
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