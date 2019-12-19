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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Журналист ИА «Башинформ» на пресс-конференции задал вопрос Владимиру Путину

ПОЛИТИКА
Фото: Скриншот видео

Журналист ИА «Башинформ» на пресс-конференции задал вопрос Владимиру Путину Фото: Скриншот видео

УФА, 19 дек 2019. /ИА «Башинформ»/.

Специальный корреспондент информационного агентства «Башинформ» Азат Гиззатуллин задал вопрос президенту России Владимиру Путину на пятнадцатой пресс-конференции главы государства. Нашего коллегу интересовала меры борьбы с пьянством.

«В этом году в Башкирии начали эксперимент по борьбе с пьянкой — в праздники не продают. На выпускные, последние звонки, народных гуляньях. А сейчас на новый год частично ограничили. Помимо этого, активно взялись за торговцев нелегальным алкоголем — простым людям даже платят за информацию о местах нелегальной торговли и производства. Как рассказывал наш глава, Радий Хабиров, благодаря мерам удалось спасти жизни около ста человек. Но по стране идет рост смертности. Запрещать, ужесточать штрафы уже пробовали. Какие, по вашему мнению, еще нужны меры на федеральном уровне, и, может быть, есть еще более эффективные методы, например, предлагать людям что-то взамен пьянки?», — спросил Азат Гиззатуллин.

По словам Владимира Путина, борьба с продажей суррогатного алкоголя и пьянством ведется, просто многие ее не замечают.

«Недавно в Сочи во время встречи с представителями немецкого бизнеса мы выяснили, что в пересчете на чистый спирт в России употребляют алкоголя меньше, чем в Германии. И это результат антиалкогольной кампании. По данным Всемирной организации здравоохранения, одна из причин увеличения продолжительности жизни — это уменьшение употребления спиртного. В этой сфере надо действовать аккуратно, разъяснять и делать упор на продукцию с небольшими градусами. Работать, не прибегая к методам полицейского характера», — ответил президент.

Напомним, в декабре 2017 года представитель уфимского издания «Общественная электронная газета» Станислав Шахов сумел задать вопрос главе государства Владимиру Путину на 13-й ежегодной пресс-конференции.

Теги: Башинформ, пресс-конференция. Азат Гиззатуллтн
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