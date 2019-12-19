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В 2020 году Башкирия отпразднует 125-летие Шайхзады Бабича

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

В 2020 году Башкирия отпразднует 125-летие Шайхзады Бабича Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 дек 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ о праздновании 125-летия со дня рождения поэта, общественного и политического деятеля Шайхзады Мухаметзакировича Бабича.

Юбилейные мероприятия пройдут в 2020 году, сообщили в пресс-службе главы региона.

Правительству республики поручено разработать и утвердить план этих мероприятий.

Средства на празднование 125-летия Шайхзады Бабича будут выделены из республиканского бюджета, а также из внебюджетных источников.

Теги: указ, юбилей, Шайхзада Бабич
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