Фото: Олег Яровиков В 2020 году Башкирия отпразднует 125-летие Шайхзады Бабича Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 дек 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ о праздновании 125-летия со дня рождения поэта, общественного и политического деятеля Шайхзады Мухаметзакировича Бабича.

Юбилейные мероприятия пройдут в 2020 году, сообщили в пресс-службе главы региона.

Правительству республики поручено разработать и утвердить план этих мероприятий.

Средства на празднование 125-летия Шайхзады Бабича будут выделены из республиканского бюджета, а также из внебюджетных источников.