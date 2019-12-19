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19 декабря Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Шесть журналистов из Уфы попробуют задать вопрос на юбилейной пресс-конференции Путина

ПОЛИТИКА
Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Шесть журналистов из Уфы попробуют задать вопрос на юбилейной пресс-конференции Путина Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев

УФА, 19 дек 2019. /ИА «Башинформ»/.

1859 журналистов со всех регионов России, стран зарубежья получили аккредитацию на юбилейную, пятнадцатую, пресс-конференцию президента России Владимира Путина. Шесть корреспондентов, редакторов и операторов отправятся на большую пресс-конференцию руководителя страны из Уфы. Это журналисты из информационного агентства «Башинформ», Общественной электронной газеты, газеты «Эксперт Башкортостан» и Башкирского спутникового телевидения.

Наших коллег в зале можно будет узнать по табличкам со словом «УФА». Уфимские акулы пера уже подготовили вопросы главе государства, поэтому стоит надеяться только на удачу.

Напомним, в 2017 году корреспонденту ОЭГ Станиславу Шахову удалось привлечь внимание лидера России и задать ему вопрос.

Как сообщал ранее «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу Кремля, ежегодная пресс-конференция Владимира Путина состоится сегодня, 19 декабря. Начало — в 12 часов по московскому времени. Общение главы государства с журналистами традиционно транслируется в прямом эфире федеральных телеканалов.

Теги: Владимир Путин, пресс-конференция, Уфа
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