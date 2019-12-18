Фото: Олег Яровиков Радий Хабиров: Свои обещания инвесторам - выполним Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 дек 2019. /ИА «Башинформ»/.

В уфимском Конгресс-холле «Торатау» завершает работу инвестиционный форум «Башкортостан зовёт!». «Мы делаем это, чтобы заявить о себе на рынке инвестиций и сказать спасибо нашим инвесторам, вложившим средства в развитие региона», — сказал в ходе пленарного заседания глава Башкирии Радий Хабиров.

Всё, что мы делаем, направлено на улучшение жизни людей, сказал руководитель республики.

«Мы ясно сознаем, что нам для этого нужно еще много работать. Потому что люди живут сложно. У нас довольно большое количество людей, которые действительно сводят концы с концами, не имеют своего жилья, получают маленькую зарплату. Изменить ситуацию возможно, в первую очередь, за счет привлечения инвестиций. Именно поэтому мы так много работаем над этим», — отметил глава региона.

Среди преимуществ региона он назвал «вменяемую, эффективную, мотивированную управленческую команду. Мы не любим много говорить и стараемся много делать. Мы держим слово. Это тоже важно. Нам чужды такие вещи, как, например, «кинуть» кого-то и т.д. Если мы дали слово и о чем-то договорились, мы будем это исполнять, даже если обстоятельства изменились не в нашу пользу».

Завершая свое выступление, Радий Хабиров еще раз поблагодарил инвесторов.

«Этот форум мы организовали не только для налаживания контактов, но и для того, чтобы всем вам, уважаемые коллеги, сказать спасибо. Поблагодарить за то, что поверили в нас, инвестируете, не теряете своего желания работать с нами и дальше. Это для нас очень важно», — сказал глава республики.