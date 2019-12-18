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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

«Башкортостан зовёт!»: Радий Хабиров обсуждает с инвесторами реализацию крупных проектов

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

«Башкортостан зовёт!»: Радий Хабиров обсуждает с инвесторами реализацию крупных проектов Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 дек 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В уфимском Конгресс-холле «Торатау» в рамках первого инвестиционного форума «Башкортостан зовёт!» глава республики Радий Хабиров проводит рабочие встречи с ведущими российскими и зарубежными инвесторами – стратегическими партнёрами региона.

На повестке дня – вопросы реализации масштабных инвестпроектов, необходимые меры господдержки, а также перспективы дальнейшего сотрудничества.

В числе уже состоявшихся – встреча Радия Хаиброва с директором по региональным проектам, руководителем Центра привлечения инвестиций в регионы Российского фонда прямых инвестиций Александром Малахом.

«Радий Хабиров обсудил перспективы участия РФПИ в сопровождении инвестпроектов иностранных компаний, а также в софинансировании республиканских инфраструктурных проектов. Как заявил, в свою очередь, Александр Малах, Российский фонд прямых инвестиций заинтересован участвовать в этой работе. В частности, в сфере сельского хозяйства», — сообщили в пресс-службе главы Башкортостана.
Радий Хабиров также встретился сегодня с президентом ПАО АНК «Башнефть» Хасаном Татриевым.

«Глава региона выразил уверенность, что компания, уже являющаяся ключевым инвестором Башкортостана, продолжит свою работу в таком же ключе. Хасан Татриев поблагодарил Радия Хабирова за высокую оценку деятельности «Башнефти» и отметил, что реализация инвестиционных проектов в регионе продолжится в плановом режиме», — добавили в пресс-службе главы республики.
Как сообщало агентство «Башинформ», в уфимском Конгресс-холле «Торатау» начал свою работу первый инвестиционный форум «Башкортостан зовёт!».

Главная задача форума-2019 — «сверить часы» с инвесторами, как с уже работающими на территории республики, так и с будущими. Не менее важно обсудить со стратегическими инвесторами страны вопросы формирования эффективной политики региона.

Теги: форум «Башкортостан зовёт!», Радий Хабиров
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