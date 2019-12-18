Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.53 ↓

EUR 69.68 ↑

18 декабря Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии начнут вручать новые ордена и почетные звания

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии начнут вручать новые ордена и почетные звания Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 дек 2019. /ИА «Башинформ»/.

Новый орден генерала Шаймуратова будут вручать представителям силовых структур и спасателям, а также жителям республики, проявившим мужество и отвагу при охране общественного порядка, спасении людей. Орденом Григория Аксакова предполагается награждать за плодотворную государственную, общественную и благотворительную деятельность. Завтра на пленарном заседании Госсобрания депутаты примут постановления об утверждении статутов обоих орденов.

По словам спикера республиканского парламента Константина Толкачева, в республике появились также три новых почетных звания: «Заслуженный спасатель Башкортостана», «Заслуженный предприниматель Башкортостана», «Заслуженный работник IT-индустрии Башкортостана».

Вместо знака отличия «За самоотверженный труд в Республике Башкортостан» в республике теперь будут вручать медаль «За трудовую доблесть», а почетное звание «Заслуженный нефтяник Башкортостана» заменено на «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Республики Башкортостан»

Теги: Госсобрание РБ, награды
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Стал известен предварительный прогноз погоды на январь 2020 года в Башкирии
Несмотря на то, что практически весь декабрь в Башкирии синоптики фиксируют превышении температурной нормы — до -14 градусов, в начале 2020 года морозы в
В Башкирии с оборонного предприятия пропали сотни тонн взрывчатки
В Стерлитамаке следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере» после того, как с местного оборонного предприятия пропали с
В Стерлитамаке мужчина задушил 89-летнюю женщину, обокрал дом и открыл газ
В Стерлитамаке удалось раскрыть убийство пожилой женщины. Напомним, тело 89-летней женщины, ветерана труда, с признаками насильственной смерти, было обна
В Башкирии пропавшая без вести 17-летняя Диана Хузина вышла на связь с родными
В Башкортостане, в селе Николо-Березовка 12 декабря ушла из дома и пропала 17-летняя Диана Хузина. Как сообщалось ранее, родители девушки обратились с з
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть