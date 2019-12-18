Фото: Олег Яровиков В Башкирии начнут вручать новые ордена и почетные звания Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 дек 2019. /ИА «Башинформ»/.

Новый орден генерала Шаймуратова будут вручать представителям силовых структур и спасателям, а также жителям республики, проявившим мужество и отвагу при охране общественного порядка, спасении людей. Орденом Григория Аксакова предполагается награждать за плодотворную государственную, общественную и благотворительную деятельность. Завтра на пленарном заседании Госсобрания депутаты примут постановления об утверждении статутов обоих орденов.

По словам спикера республиканского парламента Константина Толкачева, в республике появились также три новых почетных звания: «Заслуженный спасатель Башкортостана», «Заслуженный предприниматель Башкортостана», «Заслуженный работник IT-индустрии Башкортостана».

Вместо знака отличия «За самоотверженный труд в Республике Башкортостан» в республике теперь будут вручать медаль «За трудовую доблесть», а почетное звание «Заслуженный нефтяник Башкортостана» заменено на «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Республики Башкортостан»