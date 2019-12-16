Фото: Карина Камаева Заморозка накопительной пенсии продлена до 2022 года Фото: Карина Камаева

УФА, 16 дек 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2022 года. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«В части 1 [федерального закона об изменениях в пенсионном страховании] цифры «2021» заменить на «2022», — сообщается в документе.

Как сообщает РБК , по новому закону накопительная часть пенсии (предполагает отчисление 6% от зарплаты) не формируется до конца 2022 года. Все обязательные взносы, поступающие в Пенсионный фонд от работающих россиян, направляются на формирование страховой пенсии.

В конце октября Минфин опубликовал законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений, которая, как предполагается, придет на смену замороженной накопительной пенсии.

Согласно этой системе, размер взносов можно установить либо в процентах от зарплаты, либо в абсолютном выражении.