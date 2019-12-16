Заморозка накопительной пенсии продлена до 2022 года
Заморозка накопительной пенсии продлена до 2022 года Фото: Карина Камаева
УФА, 16 дек 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2022 года. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
«В части 1 [федерального закона об изменениях в пенсионном страховании] цифры «2021» заменить на «2022», — сообщается в документе.Как сообщает РБК, по новому закону накопительная часть пенсии (предполагает отчисление 6% от зарплаты) не формируется до конца 2022 года. Все обязательные взносы, поступающие в Пенсионный фонд от работающих россиян, направляются на формирование страховой пенсии.
В конце октября Минфин опубликовал законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений, которая, как предполагается, придет на смену замороженной накопительной пенсии.
Согласно этой системе, размер взносов можно установить либо в процентах от зарплаты, либо в абсолютном выражении.