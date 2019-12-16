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16 декабря Понедельник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Анкаре открылось представительство Республики Башкортостан в Турецкой Республике

ПОЛИТИКА

УФА, 16 дек 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

14 декабря в Анкаре состоялось открытие офиса Представителя Государственного комитета Республики Башкортостан по внешнеэкономическим связям на общественных началах Генджехана Туная. В церемонии открытия приняла участие делегация республики, которую возглавил первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Илшат Тажитдинов.

Представитель на общественных началах работает на основании договора поручения на представление интересов Государственного комитета Республики Башкортостан по внешнеэкономическим связям в Турецкой Республике с 26 сентября 2019 года.

Генджехан Тунай представляет интересы Госкомитета по вопросам внешнеэкономических связей, оказывает информационную поддержку и способствует продвижению продукции башкирских товаропроизводителей на турецком рынке, содействует в организации и проведении бизнес-миссий и конгрессно-выставочных и других мероприятий Башкортостана в Турции.

Как сообщили в пресс-службе Госкомитета по внешнеэкономическим связям РБ, в здании офиса Представительства планируется размещение Торгового дома, в котором будут проходить постоянно действующие выставки и презентации товаропроизводителей из Башкортостана.

Предприятия из Башкортостана могут напрямую обращаться в адрес Представителя на общественных началах для оказания содействия в продвижении своей продукции на турецком рынке, а также налаживании контактов с турецкими компаниями.

Теги: международные связи
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