Фото: Госсобрание РБ Толкачев: Миграция при недостаточном внимании может стать угрозой нацбезопасности Фото: Госсобрание РБ

УФА, 16 дек 2019. /ИА «Башинформ»/.

Важными составляющими государственной миграционной политики России являются не только создание условий для адаптации и интеграции мигрантов, защита их прав и свобод, обеспечение социальной защищенности, но и противодействие незаконной миграции. Так считает глава парламента Башкирии Константин Толкачев. Эту точку зрения он высказал на заседании Комиссии Совета законодателей Российской Федерации по вопросам законодательного обеспечения национальной безопасности и противодействию коррупции, которую возглавляет.

«Смешение выходцев из разных стран и представителей разных культур не только влечет новые экономические и социальные возможности, но и нередко приводит к серьезным, подчас взрывоопасным проблемам, затрагивающим основы социального единства, – сказал Константин Толкачев. – С одной стороны, мы наблюдаем приток граждан низкой профессиональной квалификации, не стремящихся вносить вклад в развитие экономики и инфраструктуры городов, а также не проявляющих интерес к культурной адаптации и ассимиляции. С другой стороны, распространившиеся в последние годы в обществе настроения ксенофобии и мигрантофобии негативным образом сказываются на политической и социально-культурной ситуации. При недостаточном внимании к проблеме миграции она превращается в угрозу национальной безопасности и целостности страны».

Спикер парламента Башкирии подчеркнул, что предотвращение обозначенных проблем требует обеспечения комплексного подхода к регулированию миграции, элементом которого должна быть и разработка мер по налаживанию толерантных взаимоотношений иммигрантов и лиц, относящихся к постоянному населению государства. По его мнению, интеграционная политика должна осуществляться не только на федеральном, но и в первую очередь на региональном и местном уровнях.

«Это связано с тем, что соответствующие проекты следует реализовывать на конкретной территории, применительно к конкретному социуму. Все это свидетельствует о необходимости особых подходов к адаптации и интеграции мигрантов, противодействию незаконной миграции», — считает Константин Толкачев.

Справка

Совет законодателей России – совещательный и консультативный орган при Федеральном Собрании, функционирующий с мая 2012 года. Его основная задача – законодательное обеспечение государственной политики, организация взаимодействия Совета Федерации, Государственной Думы и законодательных органов регионов. Совет законодателей возглавляют два сопредседателя – Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. В составе Совета законодателей 12 комиссий. Одну из них – Комиссию по вопросам законодательного обеспечения национальной безопасности и противодействию коррупции возглавляет Константин Толкачев.