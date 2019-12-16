В Башкирии сменились главы трех районов
В Башкирии сменились главы трех районов Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 16 дек 2019. /ИА «Башинформ»/.
16 декабря на оперативном совещании в Правительстве республики глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о кадровых изменениях в регионе.
Главой администрации Благоварского района назначен Марат Юсупов, который ранее работал главным советником управления главы Башкирии по взаимодействию с муниципальными образованиями.
В Хайбуллинском районе временное исполнение обязанностей главы администрации возложено на Рустама Шарипова, который был главой администрации Бурзянского района.
В Бурзянском районе республики врио главы стал Газиз Манапов, который до этого являлся заместителем главы муниципалитета по экономическим вопросам.