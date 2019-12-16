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16 декабря Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии сменились главы трех районов

ПОЛИТИКА
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии сменились главы трех районов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 16 дек 2019. /ИА «Башинформ»/.

16 декабря на оперативном совещании в Правительстве республики глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о кадровых изменениях в регионе.

Главой администрации Благоварского района назначен Марат Юсупов, который ранее работал главным советником управления главы Башкирии по взаимодействию с муниципальными образованиями.

В Хайбуллинском районе временное исполнение обязанностей главы администрации возложено на Рустама Шарипова, который был главой администрации Бурзянского района.

В Бурзянском районе республики врио главы стал Газиз Манапов, который до этого являлся заместителем главы муниципалитета по экономическим вопросам.

Теги: кадровые назначения
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