Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.55

EUR 69.86

16 декабря Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Лицензия на воду: в Башкирии депутаты примут закон о защите подземных вод

ПОЛИТИКА
Фото: Карина Камаева

Лицензия на воду: в Башкирии депутаты примут закон о защите подземных вод Фото: Карина Камаева

УФА, 16 дек 2019. /ИА «Башинформ»/.

Депутаты Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан на ближайшем пленарном заседании 19 декабря планируют рассмотреть проект закона, направленный на защиту подземных источников питьевой воды.

По словам спикера республиканского парламента Константина Толкачева, проблема нехватки воды с каждым годом нарастает и необходимо принимать меры по сохранению источников.

Согласно законопроекту, коллективные скважины садоводческих и огороднических товариществ должны быть лицензированы.

﻿«Садоводов, которые организовали колодец или скважину на своем участке для собственных нужд, закон не коснется, – отметил Константин Толкачев. – Если же в садоводческом товариществе организован водопровод, вода для которого добывается в больших объемах с помощью соответствующей скважины, необходимо будет получить лицензию».
Процедура для коллективных пользователей будет максимально упрощена. Чтобы получить лицензию, не потребуется геологического обследования или госэкспертизы. Стоимость лицензии, учитывая срок выдачи и круг пользователей – 7 500 рублей на 25 лет для всего садоводческого товарищества. Лицензирование поможет наладить учет.

﻿«Потенциальные запасы водоносных горизонтов в республике подсчитаны, но из-за бесконтрольности степень их истощения трудно прогнозировать, – сказал Константин Толкачев. – Получив лицензию, садоводческое товарищество подтвердит, что ведет добычу правильно и что ресурсы используются для хозяйственно-бытовых нужд, а не для предпринимательских целей.

Теги: экология, вода
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе очевидцы сняли на видео взрыв возле заправки
14 декабря в Калининском районе Уфы произошел взрыв. Как сообщают очевидцы в соцсетях, воспламенение произошло возле заправочной станции в Шакше. Об
В Башкирии синоптики прогнозируют ухудшение видимости и дымку на дорогах
﻿Башкирское республиканское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает о метеоявлениях на территории республики 16 декабря.
В состав «Легенды Урала» добавят несколько вагонов
В следующие выходные в состав поезда «Легенда Урала» добавят несколько вагонов. Об этом сообщил ﻿глава Госкомтранса Башкирии Тимур Мухаметьянов. ﻿В Б
В Уфе опровергли информацию о гибели ребенка, которого якобы истерзали бездомные собаки
В Управлении гражданской защиты Уфы опровергли информацию о гибели ребенка, на которого якобы напали бездомные собаки. Ранее СМИ сообщали об обнаружен
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть