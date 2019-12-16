Лицензия на воду: в Башкирии депутаты примут закон о защите подземных вод
Лицензия на воду: в Башкирии депутаты примут закон о защите подземных вод Фото: Карина Камаева
УФА, 16 дек 2019. /ИА «Башинформ»/.
Депутаты Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан на ближайшем пленарном заседании 19 декабря планируют рассмотреть проект закона, направленный на защиту подземных источников питьевой воды.
По словам спикера республиканского парламента Константина Толкачева, проблема нехватки воды с каждым годом нарастает и необходимо принимать меры по сохранению источников.
Согласно законопроекту, коллективные скважины садоводческих и огороднических товариществ должны быть лицензированы.
«Садоводов, которые организовали колодец или скважину на своем участке для собственных нужд, закон не коснется, – отметил Константин Толкачев. – Если же в садоводческом товариществе организован водопровод, вода для которого добывается в больших объемах с помощью соответствующей скважины, необходимо будет получить лицензию».Процедура для коллективных пользователей будет максимально упрощена. Чтобы получить лицензию, не потребуется геологического обследования или госэкспертизы. Стоимость лицензии, учитывая срок выдачи и круг пользователей – 7 500 рублей на 25 лет для всего садоводческого товарищества. Лицензирование поможет наладить учет.
«Потенциальные запасы водоносных горизонтов в республике подсчитаны, но из-за бесконтрольности степень их истощения трудно прогнозировать, – сказал Константин Толкачев. – Получив лицензию, садоводческое товарищество подтвердит, что ведет добычу правильно и что ресурсы используются для хозяйственно-бытовых нужд, а не для предпринимательских целей.