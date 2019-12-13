В Уфе на стратсессии руководители местных курултаев башкир высказали более 300 предложений

Фото: Всемирный курултай башкир









Фото: Всемирный курултай башкир

УФА, 13 дек 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Сегодня в Уфе мероприятие Всемирного курултая башкир впервые состоялось в необычном формате. Для председателей районных и городских курултаев республики была организована стратегическая сессия. Повестка первой половины дня была посвящена тезисам послания главы Башкортостана Радия Хабирова.

На основе обсуждений стратсессии было высказано 332 конкретных предложения. Из них с каждого из 10 столов отобрали по пять идей. Наиболее жизнеспособные, конкретные предложения будут опубликованы на сайте курултая и взяты в работу.

«В таком формате руководители районных курултаев собрались впервые. Мы сделали такую площадку для того, чтобы получить обратную связь из районов. Продолжаем проводить мониторинг, как сегодня там складывается ситуация. Был запрос со стороны районов — их интересует консолидация между собой. Во-первых, познакомиться, пообщаться, обменяться опытом, потому что обновился состав. Во-вторых, запрос на информацию по новым форматам, — рассказала «Башинформ» депутат Госсобрания, председатель президиума Всемирного курултая башкир Эльвира Аиткулова. — Тезисы послания о консолидации, борьбе с алкоголем, демографической ситуации мы разложили на простые вопросы: как увеличить количество башкир? как сохранить башкирский язык? как сделать наши села трезвыми? Провели такой мозговой штурм с позиций районов, как они видят решение проблем».

Эльвира Аиткулова отметила, что ей, как журналисту, интересна идея провести форум башкирских блогеров и журналистов. Сегмент башкирских блогеров сегодня есть, но пока все разобщены, взаимодействия в полной мере нет. Работа с современными инструментами — это первый шаг, говорит депутат.

«На первом месте в республике и за ее пределами стоит вопрос изучения родного башкирского языка. Минобразования и Управлению образования надо работать совместно с общественными организациями, и, если есть спрос со стороны родителей, он должен быть удовлетворен. Много вопросов по культуре на селе — обновлению музеев. Руководители курултаев в районах многие сами являются работниками культуры, образования, и в некоторых вопросах не знают, куда двигаться, хотя очевидно, что ресурсы есть, — например, гранты», — отметила председатель курултая.

Во второй половине дня была организована встреча с руководителями госорганов. На вопросы собравшихся отвечали первый заместитель министра семьи, труда и соцзащиты РБ Ольга Кабанова, министр образования и науки РБ Айбулат Хажин, заместитель министра образования и науки РБ Альфия Галиева, заместитель министра здравоохранения РБ Гульнара Зиннурова, министр культуры РБ Амина Шафикова, председатель Совета директоров ИА «Башинформ» Ростислав Мурзагулов.

«Мы пригласили коллег из министерств, чтобы ответить на самые острые вопросы. Все мы работаем под общим девизом «Бергә булайыҡ, берҙәм булайыҡ («Будем вместе, в единстве сила»). Весь мир меняется на наших глазах, и башкиры тоже должны успевать встраиваться в конкурентоспособную историю. Самое важное, что представители районов, пообщавшись друг с другом, сами участвуя в этой дискуссии, для себя начинают понимать формат дальнейшей работы в регионе, открывают для себя новые проекты и учатся разговаривать на одном языке», — подчеркнула Эльвира Аиткулова.