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В Башкирии «Народный контроль» займется проверкой незаконной продажи алкоголя

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 дек 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

В этом году активисты проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия» провели 459 различных рейдов по районам и городам республики. Ими были выявлено 103 нарушения, установлено 34 точки по продаже суррогатного алкоголя. По итогам текущего года работа регионального партийного проекта была отмечена как одна из лучших и активных в республике. Региональный координатор партпроекта Гульнур Кульсарина на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» рассказала, что «народными контролерами» работают порядка 450 человек.

«В основном мы работаем по обращениям граждан. В этом году проверяли хостелы, которые расположены в многоквартирных домах, и выявили там массу нарушений. Многие из них в нарушение закона располагаются едва ли не на последних этажах жилых домов. Там не соблюдаются элементарные нормы пожарной безопасности, хотя при этом имеется сауна. От жителей домов поступает масса жалоб на антисанитарию в подъезде из-за постояльцев хостела», — рассказала Гульнур Кульсарина.
Она напомнила, что в октябре этого вступил в силу федеральный закон, который не допускает оказание гостиничных услуг в жилых помещениях жилых домов. Объекты гостиничного бизнеса должны располагаться теперь только в нежилых помещениях. Перевод квартир, в которых расположены хостелы, в нежилые помещения возможен, однако при этом необходимо соблюсти ряд условий.

«Народный контроль» в этом году проверял и так называемые «наливайки», расположенные в обычных магазинах. Нередко такие «наливайки» работают по принципу магазин-бар, имея две лицензии: на продажу алкогольной продукции и на продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

«Мы заходили в такие магазины и видели, что там даже днем уже за столиками стоят нетрезвые люди, которые начинают иногда вести себя неадекватно. А ведь в эти же магазины заходят и дети, и пожилые. На наш взгляд, такую практику продажи алкоголя надо ограничивать уже на федеральном уровне. Все результаты наших проверок мы передаем в правоохранительные структуры или надзорные органы», — отметил председатель регионального общественного совета партийного проекта «Народный контроль» Алексей Прокофьев.
По его словам, перед новогодними праздниками активисты проекта начнут проверять точки по продаже пиротехники, чтобы жители имели возможность купить сертифицированную продукцию. Контролеры проверят и «елочные базары».
«В новогодние праздники мы проследим за тем, как будет исполняться закон, ограничивающий продажу алкогольной продукции на территории республики. Он должен быть принят Госсобранием в декабре. Также мы будем работать по точкам продажи суррогатного алкоголя», — сказал Алексей Прокофьев.
Гульнур Кульсарина рассказала, что «Народный контроль» проверяет и реализацию партийных проектов «Единой России». В этом вопросе они работают в тесной связке с муниципалитетами, чтобы на местах администрации могли оперативно устранять выявленные нарушения.
«Мы не карательный орган, «Народный контроль» работает для информирования. Наша цель — не наказать, а показать проблему и помочь решить ее», — сказала региональный координатор партпроекта.
В завершение пресс-конференции Гульнур Кульсарина вручила лучшим активистам благодарственные письма и грамоты от руководителей федерального партпроекта «Народный контроль» и регионального отделения «Единой России».

Теги: Народный контроль, Единая Россия, незаконная продажа алкоголя
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