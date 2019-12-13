Константин Толкачев высказал свое отношение к снюсам и предложил ограничить их продажу

УФА, 13 дек 2019. /ИА «Башинформ»/.

В парламенте Башкортостана поддерживают инициативу коллег из Госдумы, которые приняли федеральный закон, запрещающий продажу вейпов, кальянов, электронных сигарет и других подобных устройств несовершеннолетним. В законе вводятся ограничительные меры по их рекламе, кальяны и электронные сигареты приравниваются к обычным табачным изделиям. Председатель Госсобрания Константин Толкачев отметил, что парламент вместе с республиканской прокуратурой приступил к разработке ограничительных мер по продаже бестабачных никотиносодержащих сосательных и жевательных смесей на территории Башкортостана. Он напомнил, что в сентябре текущего года в республике был принят закон, который ввел запрет на продажу несовершеннолетним электронных сигарет, вейпов, кальянов, курительных смесей и других подобных средств. По его мнению, использование вейпов приобщает детей к курению и их следует оградить от этого пагубного воздействия. Не меньший вред детскому организму наносят и так называемые снюсы.

«Не успели мы побороть вейпы, как в подростковой среде возникло и быстро распространилось новое модное увлечение – употребление так называемых снюсов – жевательных никотинсодержащих изделий, которые свободно продаются, наносят значительный вред здоровью детей, не раз становились причиной попадания несовершеннолетних в реанимацию», — отметил Константин Толкачев.