Фото: Олег Яровиков 12 декабря Россия отмечает День Конституции Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 дек 2019. /ИА «Башинформ»/.

В четверг, 12 декабря, в России отмечают День Конституции. Главный правовой праздник страны официально отмечается с 1993 года. На основе этого документа строится вся законодательная система. Положа руку на Конституцию РФ, президент страны произносит слова присяги.

«Клянусь при осуществлении полномочий Президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу».

До 2005 года День Конституции РФ был выходным днем.

В Уфе сегодня проходит общероссийский прием граждан в приемных президента РФ. Его проводят в порядке живой очереди при предоставлении паспорта с 12 до 20 часов. Адрес: ул. Цюрупы, 100. Телефоны для связи: 8-800-200-23-16, 8 (347) 229-74-75.