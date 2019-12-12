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12 декабря Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

12 декабря Россия отмечает День Конституции

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

12 декабря Россия отмечает День Конституции Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 дек 2019. /ИА «Башинформ»/.

В четверг, 12 декабря, в России отмечают День Конституции. Главный правовой праздник страны официально отмечается с 1993 года. На основе этого документа строится вся законодательная система. Положа руку на Конституцию РФ, президент страны произносит слова присяги.

«Клянусь при осуществлении полномочий Президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу».

До 2005 года День Конституции РФ был выходным днем.

В Уфе сегодня проходит общероссийский прием граждан в приемных президента РФ. Его проводят в порядке живой очереди при предоставлении паспорта с 12 до 20 часов. Адрес: ул. Цюрупы, 100. Телефоны для связи: 8-800-200-23-16, 8 (347) 229-74-75.

Теги: День Конституции РФ, Башкирия
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