Фото: ИА «Башинформ» Ольга Панчихина: «7 ключевых сфер, обозначенных в Послании, как 7 лепестков курая» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 10 дек 2019. /ИА «Башинформ»/.

Председатель Общественной палаты Башкортостана Ольга Панчихина сравнила ключевые сферы жизни общества, о развитии которых сегодня говорил Радий Хабиров в ежегодном послании Государственному Собранию – Курултаю Республики Башкортостан, с 7 лепестками цветка курая. Это благоустройство и ЖКХ; образование и культура, экономика; здоровье; семья и демография; транспорт, дороги и безопасность; экология.

По мнению руководителя ОП, эти «большие отдельные проекты» нужно решать комплексно, во взаимодействии с обществом.

«Радий Фаритович очень открыт к людям, чего не скажешь о многих чиновниках. Муниципалитетам важно уметь общаться с населением, с местными сообществами, так, как это делает глава республики. Нужно не бояться людей, доверять им».

Ольгу Панчихину в Послании Радия Хабирова впечатлила тема консолидации.

﻿«Действительно, в его речи это сильно прозвучало. Тоже считаю, что объединение, сотрудничество дает только синергетический эффект. Республика богата разными талантливыми людьми, не всегда взаимодействующими друг с другом. От этого мы многое теряем. Нам нужно уметь друг друга слушать, слышать и совместно взаимодействовать. Это очень трудно, садиться за стол переговоров и обсуждать, но я считаю, что это очень важно. Да, критикуют, но не критикуют того, кто совсем ничего не делает. В Башкирии много людей с огромным потенциалом, но мы не всегда о них знаем. Всегда должна быть преемственность от старшего поколения к младшему, от профессионалов к новичкам. В нашу республику никто не приедет решать наши проблемы, все зависит от нас самих, только вместе и сообща мы можем поменять условия нашей жизни. Нужно уметь объединять людей. Это один из ключевых вопросов, которым нужно продолжать заниматься».

Также председатель палаты отметила, что второй год подряд глава региона знакомит нас с тружениками республики, с их личными судьбами и историями, которые служат своему любимому делу.-

﻿«Это показатель того, что любое место, будь то город, республика или страна, красна своими людьми. Они созидают эти места, развивают их, они вкладываются в них. Очень важно, чтобы наши жители знали, что республика ими гордится, чтобы они гордились нашей республикой. Но эту связь нужно все время выстраивать. Люди должны чувствовать поддержку. Радий Фаритович нам сегодня это разными способами доносил. Ведь человеческий капитал — это самое основное. Машины сами по себе не поедут, новые елки сами не построятся в ряд, если за этим не будут стоять конкретные люди».