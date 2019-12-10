Башкирия живет в сердце молодых, где бы они не были - Элина Хисамова

УФА, 10 дек 2019. /ИА «Башинформ»/.

«Меня, как представителя молодого поколения, радует то, как глава республики Радий Фаритович Хабиров заботится о будущем Башкортостана. Он сразу взял курс на то, что молодежь хотя и уезжает учиться в другие регионы, должна приезжать жить и работать к себе на родину, а власть для этого им должна создавать условия», — сказала в разговоре с корреспондентом агентства «Башинформ» молодежный министр спорта республики Элина Хисамова.

«Я часто общаюсь с ребятами, которые учатся в других регионах. Им приятно и дорого такое внимание. И они сами говорят, что Башкортостан живет в их сердце. Сегодня глава республики сказал, что в Уфе будет создаваться Евразийский федеральный университет, который даст больше возможностей получить качественное образование. И важный момент – Радий Фаритович сегодня еще раз показал, что все мы — одна большая семья, которая все проблемы решает сообща, и в трудную минуту мы всегда придем на помощь друг другу», — отметила Элина Хисамова.