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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии идет системная работа по обновлению - Рамзил Ишсарин о послании Радия Хабирова

ПОЛИТИКА

УФА, 10 дек 2019. /ИА «Башинформ»/.

В своем ежегодном послании Глава Башкортостана Радий Хабиров рассказал о том, что сделано в республике за последнее время, как серьезно обновились городские пространства – дворы, парки, скверы, какие серьезные изменения произошли в сфере дорожного хозяйства и транспортных перевозок, системе образования, — прокомментировал агентству «Башинформ» депутат Госдумы Рамзил Ишсарин.

«Главное, что продолжается системная, целенаправленная работа, которая была обозначена в рамках прошлого послания и инаугурации. Уверен, что благодаря данному курсу, все намеченные цели по развитию республики будут достигнуты. На это направлены усилия сплоченной команды под руководством Радия Хабирова», — отметил парламентарий.

Теги: послание Главы РБ
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