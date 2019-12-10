В Башкирии идет системная работа по обновлению - Рамзил Ишсарин о послании Радия Хабирова
УФА, 10 дек 2019. /ИА «Башинформ»/.
В своем ежегодном послании Глава Башкортостана Радий Хабиров рассказал о том, что сделано в республике за последнее время, как серьезно обновились городские пространства – дворы, парки, скверы, какие серьезные изменения произошли в сфере дорожного хозяйства и транспортных перевозок, системе образования, — прокомментировал агентству «Башинформ» депутат Госдумы Рамзил Ишсарин.
«Главное, что продолжается системная, целенаправленная работа, которая была обозначена в рамках прошлого послания и инаугурации. Уверен, что благодаря данному курсу, все намеченные цели по развитию республики будут достигнуты. На это направлены усилия сплоченной команды под руководством Радия Хабирова», — отметил парламентарий.