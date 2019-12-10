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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии о судьбе Куштау не молчат

ПОЛИТИКА

УФА, 10 дек 2019. /ИА «Башинформ»/.

Радий Хабиров «не постеснялся и не умолчал» сегодня о проблеме с Куштау и заявил свою аргументированную четкую позицию о том, что шихан разрабатываться будет, отметил по итогам Послания главы республики Государственному Собранию — Курултаю РБ заместитель председателя Общественной палаты Башкортостана Олег Галин.

﻿«Такое решение он принял во имя простых жителей республики, во имя рабочих мест практически для 9 тысяч людей, у которых есть семьи, есть дети», — сказал общественник агентства.
В выступлении Радия Хабирова чувствовалось полное погружение главы республики в острейшие проблемы Башкортостана и желание помочь людям, сделать их жизнь достойной, считает председатель Комиссии Общественной палаты Республики Башкортостан по здравоохранению, социальной политике, вопросам семьи, детства и взаимодействию со средствами массовой информации, директор детско-юношеского телеканала «Тамыр» Гульназ Кульсарина:

﻿«Он начал с самого неприятного: Сибай, «Полиэф», Куштау. Можно спорить, не соглашаться с Радием Фаритовичем, но глава Башкирии честно, ясно высказал свою позицию».

Теги: послание Главы РБ
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