Фото: Андрей Старостин Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков Фото: Андрей Старостин

УФА, 10 дек 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года. Об этом сообщает телеканал «Россия 24». По данным российских СМИ, у него остановилось сердце во время плановой операции. Юрия Михайловича Лужкова очень многое связывало и с Башкортостаном. Его мама родилась и жила в деревне Калегино Калтасинского района республики. В интервью журналистам он вспоминал, что ему от мамы достались азиатские черты лица и пока она была жива, всегда добрым словом вспоминала Башкортостан.

Юрий Лужков неоднократно бывал в республике и Уфе, сравнивал ее с Москвой, всегда отмечал трудолюбие жителей республики и красоту ее природы. Его связывали хорошие и дружеские отношения с первым президентом Башкортостана Муртазой Рахимовым.

Председатель Госсобрания республики Константин Толкачев в своих соболезнованиях в связи с уходом из жизни бывшего мэра отметил, что это значимая утрата для многих людей. Ушел человек, сделавший огромный вклад в развитие России и столицы нашей страны – Москвы, которой он руководил 18 лет.

«Юрий Лужков был близким другом нашей республики, часто посещал Башкортостан, тем более, что здесь его корни. Его отличали принципиальность в принятии решений, богатый опыт депутатской деятельности, работы на руководящих должностях в сфере экономики, органах исполнительной власти. От себя лично, от имени депутатского корпуса республики выражаю искреннее сочувствие всем родным и близким в связи с невосполнимой утратой». — написал Константин Толкачев.

Юрий Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве в рабочей семье. После окончания школы поступил в Институт нефтехимической и газовой промышленности им. Губкина. Во время учебы подрабатывал дворником, разгружал вагоны на Павелецком вокзале, участвовал в освоении целины в Казахстане в составе одного из первых студенческих отрядов.

Начинал свою трудовую деятельность Юрий Лужков с должности младшего научного сотрудника в Научно-исследовательском институте пластмасс, куда поступил на работу в 1958 году.

Политическую карьеру Лужков начал еще в советское время, вначале депутатом Моссовета, а затем — Верховного Совета СССР. В 1987 году он стал первым зампредседателя Мосгорисполкома, а в 1990 году возглавил его. 6 июня 1992 года указом президента России Бориса Ельцина был назначен мэром Москвы. Этот пост Юрий Лужков занимал в течение 18 лет – до 28 сентября 2010 года.

После ухода с поста мэра занялся бизнесом в Калининградской области, возглавил там агропромышленный комплекс «Веедерн», разводил пчел, любовь к которым он пронес через всю свою жизнь.