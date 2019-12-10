Зугура Рахматуллина: Главным лейтмотивом послания главы Башкирии 2019 года стала семья

УФА, 10 дек 2019. /ИА «Башинформ»/.

Главным лейтмотивом послания главы Башкирии 2019 года стала семья, как основа успешной экономики республики. Эту мысль подчеркнула депутат Госдумы Российской Федерации, председатель Совета Ассамблеи народов Республики Башкортостан Зугура Рахматуллина.

«Семья — всё в жизни республики должно вращаться вокруг этой сердцевины. Развитая экономика должна работать на благо семьи — это качественное доступное образование, качественная доступная медицина, работа жилищно-коммунального комплекса. Благополучие семьи, материальные возможности, способность рожать, воспитывать детей — это залог успешного развития, потому что именно в семье развивается мобилизационный ресурс, вырастают умные, ответственные, активные молодые люди, которые будут творить, как сказал глава региона, и свою историю, и историю республики, которые должны быть неразрывны».

Собеседник агентства «Башинформ» отметила, что сегодня республика делает всё возможное для того, чтобы развивалась экономика, создает возможности для того, чтобы семьи, особенно молодые, оставались на своей земле, не боясь негарантированного будущего и неустойчивого настоящего.

«На 15 процентов увеличились инвестиции в экономику республики, направляются огромные бюджетные средства на строительство объектов социальной инфраструктуры, на развитие качественной медицины, на то, чтобы в школы, больницы шли работать молодые специалисты. Это современные тренд. Если мы поддерживаем семью, мы поддерживаем, прежде всего, настоящее и будущее нашей республики. Республика сильна именно своим потенциалом, который рождается, воспитывается и в который закладываются правильные жизненные ориентиры. И этот потенциал — семья», — отметила Зугура Рахматуллина.

В качестве одной из ключевых мыслей послания депутат подчеркнула тезис главы республики о единстве.

«Сегодня республика другая — она единая. Как отметил Радий Хабиров, это единство отмечается во всем, потому что такую сильную экономику, сильную культуру, систему образования можно создать только тогда, когда есть единство семьи и учителей, единство народа и власти, единство интересов каждого жителя, нашей республики и большой страны. И главное — для семейного счастья нужны живые, здоровые родители, которые работают там, где они востребованы, где для них есть рабочие места. Счастливая семья — это та семья, у которой есть добрая и надежная собственная крыша над головой, работающие и заботливые родители, старательные и любимые дети».

Комментируя послание главы, Зугура Рахматуллина напомнила, что предстоит очень ответственный для республики во всех отношениях год.

«2020 год — это год, когда на территории нашей республики будут проводиться очень серьезные международные мероприятия, в том числе Всероссийская перепись населения, Всемирная Фольклориада. Все эти события требуют единства, слаженности. По уровню проведения мероприятий, в частности по Фольклориаде, будут судить не только о нашей республике, но и о стране в целом. Республика станет своеобразным кодом для тысячи иностранцев, которые приедут в республику, окном в мир российской цивилизации. Задачи республики, каждого органа государственной власти, каждого жителя — показать свою землю, ее возможности, то, как мы дружно живем, работаем, воспитываем детей, творим историю республики. Именно такими регионами республики, как Башкортостан, сильна современная Россия».