«Создание научно-образовательного центра – важнейший прорыв для республики»: Хабиров
УФА, 10 дек 2019. /ИА «Башинформ»/.
Создание в Башкортостане научно-образовательного центра мирового уровня — важнейший прорыв для республики. Об этом 10 декабря в Послании Госсобранию РБ заявил глава республики Радий Хабиров.
«Вы знаете, насколько это значимо для нашей республики, её будущего. На встрече с Президентом страны первым делом я поднял вопрос по НОЦу, попросил его нам помочь, — рассказал Хабиров. — Мы сконцентрируемся в рамках этого научно-образовательного центра на четырех направлениях – химия, энергетика, медицина, умные машины и авиация. Будем добиваться технологического лидерства в этих отраслях. Откроем новые перспективные специальности. Привлечем научных светил. У нас появятся около 150 межвузовских кафедр, новые хорошо оснащённые лаборатории. Построим современный межвузовский студенческий кампус на 5 тысяч мест», — сказал Хабиров.
По словам главы региона, в республике будет также создан Евразийский федеральный университет.
«В этом году впервые разница между уехавшими из республики выпускниками и приехавшими поступать в наши учебные заведения сократилась более чем наполовину. Пора нашим университетам начинать «охоту» на своих абитуриентов в школах. Проводить публичные лекции талантливых преподавателей и ученых. Показывать сильные стороны вузов, их возможности», — сказал Хабиров.
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