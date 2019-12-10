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10 декабря Вторник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

«Создание научно-образовательного центра – важнейший прорыв для республики»: Хабиров

ПОЛИТИКА

УФА, 10 дек 2019. /ИА «Башинформ»/.

Создание в Башкортостане научно-образовательного центра мирового уровня — важнейший прорыв для республики. Об этом 10 декабря в Послании Госсобранию РБ заявил глава республики Радий Хабиров.

«Вы знаете, насколько это значимо для нашей республики, её будущего. На встрече с Президентом страны первым делом я поднял вопрос по НОЦу, попросил его нам помочь, — рассказал Хабиров. — Мы сконцентрируемся в рамках этого научно-образовательного центра на четырех направлениях – химия, энергетика, медицина, умные машины и авиация. Будем добиваться технологического лидерства в этих отраслях. Откроем новые перспективные специальности. Привлечем научных светил. У нас появятся около 150 межвузовских кафедр, новые хорошо оснащённые лаборатории. Построим современный межвузовский студенческий кампус на 5 тысяч мест», — сказал Хабиров.

По словам главы региона, в республике будет также создан Евразийский федеральный университет.

«В этом году впервые разница между уехавшими из республики выпускниками и приехавшими поступать в наши учебные заведения сократилась более чем наполовину. Пора нашим университетам начинать «охоту» на своих абитуриентов в школах. Проводить публичные лекции талантливых преподавателей и ученых. Показывать сильные стороны вузов, их возможности», — сказал Хабиров.

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