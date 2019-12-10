Радий Хабиров: С начала года в Башкирии спасено 2600 жизней
УФА, 10 дек 2019. /ИА «Башинформ»/.
Благодаря снижению смертности в результате ДТП, гибели на воде, суицидов, отравления алкогольным суррогатом за 2019 год фактически удалось спасти 2600 жизней в Башкирии. Об этом 10 декабря в Послании Госсобранию РБ заявил глава республики Радий Хабиров.
«Будем и дальше бороться за каждого человека, его здоровье. Для этого важно обеспечить доступность высокотехнологичной медпомощи. Мы закупаем самое современное оборудование для городских и районных больниц. И строго следим, чтобы оно не простаивало, постоянно было в работе и чтобы не было очередей. Поставили компьютерные томографы, аппараты МРТ, ангиограф в Белорецкую больницу, уфимскую 13-ю больницу, республиканский онкодиспансер, для скорой медицинской помощи», — сказал Хабиров.
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Радий Хабиров: С начала года в Башкирии спасено 2600 жизней
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