Фото: Олег Яровиков В Башкирии снизилась смертность от болезней системы кровообращения и онкологии Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 дек 2019. /ИА «Башинформ»/.

До конца этого года в Башкирии откроются новые детские поликлиники в Дюртюлях и Туймазах, новый хирургический корпус центральной районной больницы в селе Языково Благоварского района, завершится капитальный ремонт в родильных домах в Белебее и Ишимбае, детских поликлиниках в Салавате и Октябрьском, стационаре Республиканской детской клинической больницы. Об этом 10 декабря в Послании Госсобранию РБ заявил глава республики Радий Хабиров.

Он отметил, что проблемой, которая изначально, как мы говорим, больше всего «фонила и зашкаливала в инциденте», была медицина.

«Мы стали заниматься ею буквально с первых часов работы. В кратчайшие сроки сумели привлечь в больницы и поликлиники 660 медработников. Обеспечиваем доступность для людей первичной медпомощи. Сократили время ожидания в очередях. Упростили запись на приём. Главное для нас, чтобы люди могли попасть к нужному специалисту, не ждали недели и месяцы, — сказал Хабиров. — Для снижения смертности от главных её причин – сердечно-сосудистых и онкозаболеваний возводим хирургический корпус кардиоцентра, девятиэтажный огромный корпус онкологического диспансера. За последние годы это самые крупные объекты здравоохранения, которые строит республика. Заработала первая вертолётная площадка для медицинского авиатранспорта на территории Республиканского перинатального центра. Будем восстанавливать санавиацию, которая способна дать бесценный «золотой час» для спасения пострадавших. Всем миром мы строим так нужный нашей республике (хоть и печальна эта история) хоспис для взрослых и детей. Хочу поблагодарить всех, кто внёс свои средства на это доброе дело. Собранных денег уже хватило на проектирование всего комплекса. В ближайшее время этот важный объект обязательно у нас будет».

Хабиров подчеркнул, что с начала года существенно снизилась смертность от болезней системы кровообращения и впервые за многие годы – от онкологии.

«Это наша подеда! Мы начали материально поощрять врачей, которые выявляют у пациентов рак на ранней стадии. Только с начала года это удалось сделать более чем в 3 тысячах случаев», — сказал Хабиров.