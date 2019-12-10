Радий Хабиров: «Куштау будет разрабатываться»
Фото: https://ru.wikipedia.org
Радий Хабиров: «Куштау будет разрабатываться» Фото: https://ru.wikipedia.org
УФА, 10 дек 2019. /ИА «Башинформ»/.
Гора Куштау, входящая в состав башкирских Шиханов, будет разрабатываться. Об этом 10 декабря в Послании Госсобранию РБ заявил глава республики Радий Хабиров.
«Я никогда не соглашусь оставить без работы тысячи людей. Бесполезно пытаться меня ломать, выкручивать руки, подкупать журналистов и националистов. Это пытаются делать те, кто просто хотят выдавить одну компанию с рынка и запустить свою. При этом они зашли бы на территорию, ничем не уступающую по природным богатствам Куштау. И при этом ещё несколько лет Стерлитамак сидел бы, простите, без штанов! Мы регулярно изучаем мнение местных жителей. И будьте уверены, каждый из них очень хорошо себе представляет, чем обернулся бы для города многолетний простой содового производства. А этим организованным попыткам давления будет дана правовая оценка», — сказал Хабиров.
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