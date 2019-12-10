Хабиров: «Главной нашей бедой была разобщённость, нам удалось сделать шаг к консолидации»
Фото: Азат Гиззатуллин
Хабиров: «Главной нашей бедой была разобщённость, нам удалось сделать шаг к консолидации» Фото: Азат Гиззатуллин
УФА, 10 дек 2019. /ИА «Башинформ»/.
Главной проблемой в Башкирии была разобщенность, отсутствие единства, но сегодня наметилось движение к консолидации общества. Об этом 10 декабря в Послании Госсобранию РБ заявил глава республики Радий Хабиров.
«Когда я год назад вернулся в республику, стал оценивать ситуацию, то понял, что наши проблемы – не в ЖКХ, медицине или образовании. Хотя там тоже всё очень далеко от идеала, — сказал он. — Несмотря на обычай наших предков всё и всегда решать вместе, я не увидел сплочённости в управленческой вертикали, отдельных коллективах. В обществе в целом. Был и до сих пор кое-где остаётся какой-то неоправданный пессимизм, неверие в собственные силы, в перспективы республики. Все с восторгом говорили о других городах и странах. А о нас самих – как о безнадёжной периферии. Поэтому с первого дня я поставил перед своей управленческой командой максимально амбициозные цели. Многие коллеги говорили мне тогда, да и сейчас говорят, что это большой риск. Что лучше ставить планку, до которой мы точно доберёмся. Чтобы потом можно было красиво отчитаться о «героических трудовых подвигах». Но я и сам никогда не работал так. И не позволю этого своим коллегам. Мы всегда будем трудиться на пределе. Стараться сделать максимум возможного».По словам Радия Хабирова, всей республике консолидации пришлось учиться «без раскачки».
«Буквально в дни оглашения прошлогоднего Послания начал гореть карьер в Сибае. Маленький город не смог бы в одиночку справиться с этой проблемой. Мы навалились на неё всем миром. Вы, конечно, помните, у нас раньше был такой обычай – өмә. Когда соседи, собравшись вместе, помогают кому-то одному, попавшему в беду. Так вот, это была настоящая помощь «өмә». В Сибай были срочно направлены сотни специалистов разных ведомств... Ситуация в Сибае действительно во многом сплотила нас. Посмотрите, насколько слаженно, чётко, понимая друг друга с полуслова, мы действовали во время аварии на «Полиэфе» в Благовещенске. В считанные часы из других городов прибыли сотни людей с техникой. И не допустили даже малейшей опасности загрязнения питьевой воды», — сказал Хабиров.
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