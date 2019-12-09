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Суд полностью оправдал бывшего вице-мэра Уфы Филиппова и его подчиненного Марата Гареева

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Суд полностью оправдал бывшего вице-мэра Уфы Филиппова и его подчиненного Марата Гареева Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 дек 2019. /ИА «Башинформ»/.

Октябрьский районный суд Уфы полностью снял обвинения с бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова и его подчиненного — экс-начальника управления капитального строительства Марата Гареева, сообщает «Коммерсант-Уфа». Оба бывших чиновника обвинялись в превышении должностных полномочий при реализации федеральной программы расселения ветхого и аварийного жилья. Ущерб государству тогда составил 1,6 млрд рублей. Гареев также обвинялся в незаконном хранении портативного прослушивающего устройства.

«Судья Андрей Лебедев, зачитывая приговор, сообщил, что суд не усматривает в действиях обвиняемых состава преступления. За обоими подсудимым признано право на реабилитацию и возмещение морального и имущественного вреда», — уточняет издание.

Приговор в законную силу еще не вступил. Стороны могут его обжаловать в течение 10 дней в суде высшей инстанции.

Теги: суд, приговор, превышение должностных полномочий
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