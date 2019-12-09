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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Госсобрание Башкирии не поддерживает инициативу сделать 31 декабря выходным днем

ПОЛИТИКА
Фото: ИА «Башинформ»

Госсобрание Башкирии не поддерживает инициативу сделать 31 декабря выходным днем Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 9 дек 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

В Госсобрании Башкортостана не поддерживают инициативу ряда российских регионов сделать 31 декабря выходным днем. Официальную позицию парламента озвучил председатель Госсобрания Константин Толкачев. Он считает, что расширение перечня праздничных дней в республике может отрицательно сказаться на экономике региона.

«В Башкортостане помимо закрепленных на федеральном уровне уже установлены три дополнительных нерабочих дня: День республики, Ураза-байрам и Курбан-байрам. Что касается переноса одного из выходных дней на рабочий предновогодний день 31 декабря, то эта идея имеет право на существование, но относится к ведению органов исполнительной власти», — прокомментировал Константин Толкачев.
Напомним, что вопрос о переносе одного из выходных дней на 31 декабря либо закрепления за этой датой статуса выходного дня активно обсуждается в ряде российских регионов. В Крыму, Томской, Кировской, Псковской областях, Ставропольском крае приняты решения о переносе на эту дату одного из выходных дней.

Теги: Госсобрание РБ, новогодние праздники
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