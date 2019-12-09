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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии система «Инцидент менеджмент» за год приняла и обработала 75 тысяч обращений

ПОЛИТИКА
Фото: пресс-служба главы Башкортостана

В Башкирии система «Инцидент менеджмент» за год приняла и обработала 75 тысяч обращений Фото: пресс-служба главы Башкортостана

УФА, 9 дек 2019. /ИА «Башинформ»/.

Башкортостан входит в число лидеров в России по работе в системе «Инцидент менеджмент». Автоматизированная система мониторинга, которую курирует администрация президента России, внедрена в республике с октября 2018 года. Система выявляет проблемные вопросы и направляет их в профильные министерства, ведомства или муниципалитеты. Статус «инцидента» она присваивает тем обращениям, которые затрагивают значительное количество людей.

«С 1 января 2019 года зарегистрировано и отработано свыше 75 тысяч «инцидентов». Большинство обращений касаются содержания дорог, благоустройства территорий, ЖКХ, работы общественного транспорта, экологии, здравоохранения и образования», — рассказала сегодня на оперативном совещании в правительстве начальник управления главы республики по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.
Лидерами рейтинга по работе в «Инцидент менеджмент» являются Стерлитамак, Сибай, Благовещенский, Мелеузовский, Туймазинский, Иглинский и Уфимский районы, а также Октябрьский район Уфы.

Теги: обращения граждан, Инцидент менеджмент
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