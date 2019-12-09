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Экс вице-мэра Уфы Филиппова признали виновным: приговор будут зачитывать несколько дней

ПОЛИТИКА
Фото: ИА «Башинформ»

Экс вице-мэра Уфы Филиппова признали виновным: приговор будут зачитывать несколько дней Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 9 дек 2019. /ИА «Башинформ»/.

9 декабря судья Октябрьского района Уфы Андрей Лебедев начал зачитывать приговор бывшему первому заместителю главы администрации столицы Башкирии Александру Филиппову и его подчиненному – экс-начальнику управления капитального строительства Марату Гарееву.

Служитель Фемиды предупредил, что оглашение приговора может занять несколько дней. В первую очередь судья обозначил, что подсудимые признаны виновными, сообщает «Медиакорсеть».

Напомним, Филиппов и Гареев обвиняются в превышении должностных полномочий, которые связаны с реализацией республиканской программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Ущерб для государства составил 1,6 млрд рублей. Ранее гособвинение для бывшего вице-мэра запросило 8 лет лишения свободы, для Марата Гареева – 7,5 лет.

Теги: Уфа, Александр Филиппов, пригоро, Октябрьский районный суд
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