Фото: ИА «Башинформ» Радий Хабиров: Наша антиалкогольная политика принесла первые серьезные плоды Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 8 дек 2019. /ИА «Башинформ»/.

«Наша антиалкогольная политика принесла первые серьёзные плоды», — сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров в своем новом посте в соцсетях. Он привел цифры статистики: смертность от отравления алкоголем у нас в республике уменьшилась с начала года на 70,6%, до 0,5 случаев на 100 тыс. населения (по России — 4,6 случаев).

«Даже в соседних регионах показатель смертности в два раза больше по сравнению с нашим. Это означает, что все ограничения по продаже алкоголя по праздникам и рейды по ликвидации точек продажи нелегального алкоголя сохранили в Башкирии жизни 47 человек. Это большая победа для всех нас и повод задуматься!» — отметил Радий Хабиров.

Глава республики признался, что вначале у него были сомнения по поводу предпринимаемых решительных мер. Но сейчас, когда стали видны первые результаты, его убежденность в правильности принятых решений возросла. Кроме того, население Башкирии поддерживает такие шаги.

«Мне сначала казалось, что эти меры будут непопулярны, но оказалось, что почти 70% наших жителей поддерживают борьбу с пьянством. Мы все подсознательно понимаем, что это зло серьёзно косит наши ряды, и это абсолютно не «боевые» потери, а по глупости. Большая часть смертей от алкоголя приходится на выходные дни. Те, кто пьёт, тоже устали от такой жизни, а те, кто не пьёт — устали от тех, кто выпивает вокруг — от их дебошей, шума, гама, — пишет Радий Хабиров. — Алкоголь разрушает семьи, поэтому наши женщины говорят мне спасибо за то, что мы делаем в плане борьбы с зеленым змием. И это во всех районах и городах, куда я ездил. Значит, мы на правильном пути! Конечно, пить или не пить, каждый вправе решать сам, но абсолютно точно, та минутная эйфория, которую мы получаем от спиртного, не стоит ни одной человеческой жизни, тем более любая выпивка — это, по сути, хорошее настроение, взятое в кредит, и отдавать его приходится в последующие дни с процентами...».