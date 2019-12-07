Владимир Путин подписал указ о назначении судей в Башкирии

В Уфе близняшки родили сыновей в одном роддоме с разницей в два с половиной часа

Сестры-близнецы из Уфы Гульназ и Гульнур в конце ноября стали счастливыми матерями сыновей. Казалось бы, рядовая история. Однако этот случай уникален. Сх