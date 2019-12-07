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Владимир Путин подписал указ о назначении судей в Башкирии

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Владимир Путин подписал указ о назначении судей в Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 дек 2019. /ИА «Башинформ»/.

Президент России Владимир Путин подписал указ [опубликован на портале правовой информации — ред.] о назначении судей федеральных судов. В Башкирии на шестилетний срок пост заместителя председателя Верховного суда республики назначен Иван Сергеевич Семенов.

Председателем Кировского районного суда Уфы стал Роберт Рафкатович Усманов, а заместителем председателя Уфимского гарнизонного военного суда назначен Александр Анатольевич Серов.

Документ подписан 6 декабря.

Теги: назначения, судьи, указ, Владимир Путин
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