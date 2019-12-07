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7 декабря Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Глава Бурзянского района Башкирии Рустам Шарипов освобожден от должности

ПОЛИТИКА
Фото: burzyan.bashkortostan.ru/

Глава Бурзянского района Башкирии Рустам Шарипов освобожден от должности Фото: burzyan.bashkortostan.ru/

УФА, 7 дек 2019. /ИА «Башинформ»/.

Совет Бурзянского района Башкирии четвертого созыва 4 декабря освободил от должности местного главу Рустама Шарипова, который возглавлял администрацию более пяти лет. Это решение связано с переходом чиновника на другую работу. По неподтвержденным данным, Шарипов возглавит Хайбулинский район.

Исполнять обязанности главы Бурзянского района будет заместитель главы муниципалитета по экономике, лесопереработке и туризму Газиз Манапов.

Справка

Рустам Динисламович Шарипов родился 29 июля 1982 года в деревне Новомусятово Бурзянского района. Имеет два высших образования. Окончил Сибайский институт БГУ и Башкирскую академию госслужбы и управления при Президенте РБ.

Трудовую деятельность начал маляром в ОАО «Бурзянский леспромхоз». В разные годы работал охранником Сибайского института БГУ; менеджером по работе с постоянными клиентами отдела сопровождения ООО ЦУП «Гарант»; менеджером по продажам ООО «АИРКОМ», кредитным специалистом-стажером, консультантом, кредитным специалистом ЗАО «Кредит Европа Банк»; специалистом отдела клиентского обслуживания филиала ЗАО «Компания розничного кредитования» (ОАО КБ «КРК»); ведущим экономистом отдела экономики администрации Бурзянского района; экономистом департамента экономики, коммерции и хозяйства ОАО «Информационное агентство «Башинформ»; заместителем главы администрации-начальником отдела экономики, предпринимательства и туризма, а затем первым заместителем главы администрации Бурзянского района.

Теги: Бурзянский район, глава, Рустам Шарипов
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