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6 декабря Пятница

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров: Башкортостан гордится своими героями

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

УФА, 6 дек 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Сегодня Башкортостан принимает у себя в гостях 18 Героев России и Советского Союза и двух Героев Соцтруда. Для республики это большая честь и мы гордимся всеми нашими героями, сказал на торжественном мероприятии, посвященном Дню Героев Отечества, Радий Хабиров.

«Герой Отечества — это человек, который проявил силу воли, мужество, патриотизм, защищая нашу Родину. Они становятся примером для миллионов мальчишек, которые, смотря на них, становятся настоящими воинами и настоящими людьми и делают нашу страну сильнее», — сказал глава региона.

По его словам, жители Башкортостана не раз становились плечом к плечу, защищая наше Отечество, республика вырастила 278 Героев Советского Союза, которые были удостоены этого высокого звания за храбрость и мужество на полях Великой Отечественной войны.

«Есть такая фраза, что в жизни всегда есть место подвигу, но хотелось бы, чтобы подвиги сегодня были трудовые, под мирным небом. И мы должны понимать, что благодаря нашей армии, укреплению обороноспособности страны, можем жить и созидать в мирное время. А наши герои подают замечательный пример того, как нужно жить», — отметил Радий Хабиров.
Глава республики вручил благодарственные письма за активное участие и проведение мероприятий в сфере патриотического воспитания администрациям городов Октябрьский и Салават, Дюртюлинского района и коллективу Центра патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи.

Участники торжественного мероприятия посмотрели и концерт, в котором выступили творческие коллективы республики и детские студии. Они исполнили патриотические и фронтовые песни.

День Героев Отечества — памятная дата, которая отмечается в России ежегодно, 9 декабря. Своими корнями этот праздник уходит в дни Российской империи. Его отмечали как День георгиевских кавалеров, ибо именно в этот день в 1769 году российская императрица Екатерина II Великая учредила Императорский Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия — высшую воинскую награду империи.

В годы советской власти этот праздник был отменен. 26 января 2007 года Госдума приняла законопроект о праздновании памятной даты Дня Героев Отечества 9 декабря. Этот праздник несет в себе символ самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству.

Теги: Радий Хабиров, День героев Отечества
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