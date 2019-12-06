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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Первый из победителей конкурса «Лидеры Башкортостана» получил назначение в госкомпанию

ПОЛИТИКА

УФА, 6 дек 2019. /ИА «Башинформ»/.

Один из пятидесяти победителей конкурса «Лидеры Башкортостана» Артур Курманов получил назначение в АО «Башкиравтодор» на должность заместителя генерального директора по развитию.

«Башкиравтодор» — крупнейший дорожный холдинг Республики Башкортостан, занимается строительством, содержанием, ремонтом и реконструкцией автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения республики, обслуживает более 24 000 км дорог, свыше 1 600 мостов и путепроводов, около 17 000 водопропускных труб.

Артуру Курманову 32 года. Родился в Уфе, с отличием окончил Уфимский государственный авиационный технический университет, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. В 2007-2019 годах работал на различных должностях в коммерческом секторе. В 2018-м прошел профессиональную переподготовку в Башкирской академии государственной службы и управления при главе Республики Башкортостан. Член Ассоциации профессиональных директоров АНД с 2014 года.

Напомним, конкурс «Лидеры Башкортостана» был инициирован администрацией главы Республики Башкортостан летом 2019 года для поиска новых ярких, современных и талантливых управленцев. Всего на конкурс было подано четыре тысячи заявок. Конкурсанты прошли строгий отбор в виде тестов, анкет, собеседований. Финал конкурса состоялся в сентябре 2019 года, победителями стали 50 человек. По задумке организаторов, они должны войти в программу «Наставничество» и получить предложения о трудоустройстве на государственную и муниципальную службу.

Теги: конкурс &amp;quot;Лидеры Башкортостана&amp;quot;
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