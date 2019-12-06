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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Игорь Комаров и Радий Хабиров возложили венки к Вечному огню в уфимском парке Победы

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Игорь Комаров и Радий Хабиров возложили венки к Вечному огню в уфимском парке Победы Фото: Олег Яровиков

УФА, 6 дек 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Сегодня в уфимском парке Победы полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и глава Башкортостана Радий Хабиров в честь Дня Героев Отечества возложили венки к памятнику Героям Советского Союза Александру Матросову и Миннигали Губайдуллину, у подножия которого горит Вечный огонь.

После исполнения гимнов Российской Федерации и Республики Башкортостан участники церемонии почтили минутой молчания память защитников Отечества, не вернувшихся с полей сражений.

Теги: память, Герои Отечества
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