Председателем Федеральной национально-культурной автономии башкир стала Лилия Гумерова

Фото: Олег Яровиков





















Фото: Олег Яровиков

УФА, 5 дек 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

4-5 декабря в Уфе состоялся Учредительный съезд Федеральной национально-культурной автономии башкир. Председателем общественной организации была избрана председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Учредительный съезд проводится в соответствии с российским законодательством и ставит целью создание Федеральной национально-культурной автономии башкир — организации, призванной выражать интересы башкирского народа на российском уровне.

Съезд был инициирован региональными национально-культурными автономиями башкир. Форум собрал более 50 делегатов и представителей из Москвы, Республики Башкортостан, Челябинской, Свердловской, Волгоградской, Тверской областей, Республики Коми, Республики Татарстан, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, выступая на учредительном съезде, сказал:

«Уверен, что Федеральная национально-культурная автономия башкир будет играть очень важную объединяющую роль. Территория у нас большая, и башкиры раскиданы по всей стране. Если даже взять ряд сибирских регионов, то там становление советской нефтяной отрасли стало возможным благодаря труду многих нефтяников – выходцев из республики. Судьба раскидала нас так далеко, что сейчас мы собираем осколки. Очень здорово, что нас поддерживают коллеги, федеральные органы исполнительной власти. Это даёт нам возможность крепче наладить взаимоотношения между субъектами».

По данным Всемирного курултая башкир, сегодня 40 процентов башкир проживают за пределами Республики Башкортостан. Так, в Пермском крае проживает 32730, в Свердловской области — 31183, в Республике Татарстан — 13726, в Оренбургской области — 46696, в Курганской области — 12275 башкир.

«Мы получаем важную, очень действенную структуру, которая, надеюсь, будет нас ещё больше объединять. Республика очень активно развивается. У нас большие амбициозные планы. И благодаря этому Башкортостан готов выступить основным локомотивом объединения башкирской нации, — отметил Радий Хабиров. — В этом году мы уже провели ряд довольно серьезных меропряитий в рамках деятельности Всемирного курултая башкир. И, как говорят мне коллеги, на территориях соскучились по нам, нашим делегациям, артистам, книгам, просто по общению. Поэтому, уверяю вас, эта работа будет продолжаться. В целом мы очень рады, надеемся, наша работа будет успешной. Здесь собралось столько людей. А объединяет нас всех одно – мы хотим быть вместе».

В заседании съезда принял участие заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Михаил Мишин. Он зачитал приветствие собравшимся от руководителя ФАДН Игоря Баринова и подчеркнул важность создания Федеральной автономии.

«Мы возлагаем большие надежды на Федеральную национально-культурную автономию башкир. Это популяризация национальной культуры, формирование единого социокультурного пространства Российской Федерации», — сказал Михаил Мишин.

За два дня форума делегаты приняли участие в круглом столе по истории башкирского народа в Национальном музее РБ, побывали на юбилейном вечере посвященном 100-летию Башкирского государственного академического театра драмы им. М. Гафури. Михаил Мишин рассказал, что считает себя нашим земляком, так как вырос совсем рядом, в Челябинской области. Но при этом, посетив Национальный музей Республики Башкортостан, он открыл для себя много интересного и нового о башкирском народе и его самобытной культуре.

Лилия Гумерова в своем выступлении отметила вопросы подготовки государственных и муниципальных служащих по вопросам реализации национальной политики, нехватки учебников на национальных языках. Сенатор сообщила собравшимся, что отныне межрегиональная олимпиада по башкирскому языку включена в перечень федеральных олимпиад, что даст победитеям дополнительные баллы при поступлении в вуз.

Заместитель председателя Госсобрания — Курултая республики, председатель президиума Всемирного курултая башкир Эльвира Аиткулова рассказала об основных запросах, которые поступают от башкир регионов России:

«У субъектов, с которыми мы работаем, на первом месте стоит запрос о получении образования на родном языке. Второй большой запрос — культурный: возможность увидеться с земляками, послушать родную музыку, самим воспроизвести произведения искусства и третий запрос — на приобретение национальных костюмов. Я надеюсь, что совместно с Федеральной национально-культурной автономией мы реализуем проект, который будет нас консолидировать, который поможет позиционировать нас на планете Земля как народ прогрессивный, народ, который опирается на свои духовные, исторические традиции и современный опыт жизни и хочет жить со всеми в дружбе и согласии».