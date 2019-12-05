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Дмитрий Медведев пообещал разобраться со снижением порога превышения скорости до 10 км/ч

ПОЛИТИКА
Фото: Единая Россия

Дмитрий Медведев пообещал разобраться со снижением порога превышения скорости до 10 км/ч Фото: Единая Россия

УФА, 5 дек 2019. /ИА «Башинформ»/.

Глава Правительства, Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев во время приема граждан в центральной приемной партии пообещал разобраться со снижением нештрафуемого порога превышения скорости. Один из заявителей задал вопрос об установке знаков о дорожных камерах фото- и видеофиксации, а также изменении нештрафуемого порога превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч. По данным темам, сообщил Медведев, поручения будут даны профильным членам Правительства.

«Я такое поручение дам, у нас есть комиссия, которая этим занимается, и, естественно, министру внутренних дел, чтобы они позанимались», — сказал председатель партии, обратив внимание на важность «разумной» установки знаков, указывающих на наличие дорожных камер. Относительно снижения нештрафуемого порога превышения скорости Медведев сказал, что данный вопрос будет проанализирован.

«Я пока не предрешаю окончательного подхода, но как человек, который тоже за рулем сидит, во всяком случае, иногда, могу сказать, что по моим ощущениям, эти 10 км/ч очень часто на машине «не ловятся», в том числе и самим водителем», — отметил он, пообещав разобраться в вопросе.

Теги: Дмитрий Медведев, ПДД, штрафы
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